Velká sláva a jen jedna cesta. Letadlo Slavie skončilo ve šrotu

Fantastický zápas na Chelsea a poté porážka se Zlínem. Fotbalistům Slavie překvapivá porážka se Zlínem přistřihla křídla a tvrdě dopadli na zem. Jak symbolické. Na zemi totiž skončí i polepené letadlo, které slávisté s velkou slávou představili. To už totiž skončilo ve šrotu. Sešívaní si ho tak moc neužili.

Byla to velká sláva. Slávisté odletěli na zápas do Genku v letadle polepeném klubovým znakem a barvami a přiblížili se evropským velkoklubům. "Když jsme s ČSA řešili náš výjezd do Belgie, dostali jsme nabídku na obrandování letadla, čehož jsme rádi využili. Naše barvy se s ČSA velmi dobře doplňují, takže jsme rádi, že se povedl velmi jednoduchý a vkusný branding,“ těšilo v únoru tiskového mluvčího Slavie Michala Býčka.



„Je to nejen motivační prvek pro hráče, ale jsme rádi, že klub můžeme tímto způsobem velmi dobře reprezentovat," dodal Býček.



Jenže to byl také jediný výlet, který slávisté ve „svém“ letadle absolvovali. Podle serveru zdopravy.cz totiž dvanáct let starý airbus skončí nečekaně brzy ve šrotu. Červenobílé letadlo už má za sebou poslední cestu na letiště St.Athan u velšského Cardiffu, někdy přezdívaného také jako „hřbitov letadel.“



Pravdou ale je, že když už Slavia do Genku odlétala, bylo jasné, že její letadlo dlouhá životnost nečeká. Airbus A319 byl už v únoru pouze rezervním letounem a Československé aerolinie avizovaly, že se budou tohoto typu letadel v průběhu jara zbavovat. Kdyby ne, možná by k dohodě o polepení vůbec nedošlo.