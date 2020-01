Mladý Nor si získává Německo. Haaland na 5 gólů nepotřeboval ani hodinu

Haalandova čísla ohromovala všechny kluby. Teprve devatenáctiletý útočník si v aktuální sezoně rakouské ligy připsal 16 gólů ve čtrnácti zápasech.



O kvalitách rakouské ligy by leckdo mohl pochybovat, jenže mladý Nor se vytáhl i v Lize mistrů. Tam v šesti zápasech skóroval osmkrát, díky čemuž se stal velmi žádaným zbožím na přestupovém trhu.

Erling Hland in the Bundesliga so far:



59 minutes played

5 shots

5 goals.



Hat-trick against Augsburg

Two goals against Koln.



This kid is only 19 years old. Rising star. pic.twitter.com/dGI8IAZlJs