Mladý český gólman opouští Liverpool! Stěhuje se do Irska

Mladý český brankář Vítězslav Jaroš, který do této doby působil v anglickém Liverpoolu, mění dres. Přesouvá se do irského Dublinu, kde bude reprezentovat St. Patrick´s. Odchází na hostování do konce sezóny.

Pro 19letého gólmana jde o vítanou změnu. V Liverpoolu sice trénuje s prvním týmem, občas se podívá na lavičku, ale do zápasu ještě nenaskočil. "Moc se na to těším. Potřebuji především odehrát co nejvíce zápasů v dospělém fotbale. Jelikož jsem v Liverpoolu trénoval s prvním týmem a chodil jsem na jeho lavičku, odehrál jsem za mládežnická mužstva jen asi pět zápasů. A to není tolik, kolik bych teď potřeboval," přidává svůj pohled na věc Jaroš.

"Teď chci co nejvíce chytat, abych získal zkušenosti a v budoucnu mohl bojovat o svou šanci v Liverpoolu," je odhodlaný talentovaný mladík.

St. Patrick´s v loňském roce skončil v polovině tabulky, ale letos má ambice vyšší. Navíc v klubu by měl plnit roli jedničky, jelikož z týmu odešel Brendan Clarke.

Jaroš navíc stihne už úvod soutěže. V Irsku se totiž hraje systém jaro-podzim a kvůli covidové situaci je start aktuálního ročníku odložen na 19. března. "Určitě je to dobré v tom, že budu v týmu od začátku nového ročníku, než kdybych přišel do jiného klubu v půlce rozehrané sezony, jak je tomu ve většině evropských lig," doplnil.

A jakou má irská liga úroveň? "Dle hodnocení tady na ostrovech má horní polovina tabulky kvalitu odpovídající třetí anglické lize. Na první hostování to je pro mě dobrá úroveň. V Premier League většinou chodí mladí kluci hostovat do třetí anglické ligy, takže se to dá srovnávat," popisuje Jaroš.

Rodák z Příbrami se navíc nebojí ani angličtiny, která je v Irsku hodně specifická. "Sám jsem zvědavý. Záleží na tom, jak kdo má ten přízvuk silný, někomu je opravdu těžší porozumět. Na druhou stranu už jsem si v angličtině natolik jistý, že to snad zvládnu i v Dublinu," myslí si.

Ačkoliv Jaroš odešel na hostování do konce sezóny, což v tomhle případě znamená do listopadu, oba týmy se mohou kdykoliv dohodnout a talentovaný mladík se tak může kdykoliv vrátit do města Beatles.

Vítězslav Jaroš prožil s Liverpoolem i oslavy mistrovského titulu: