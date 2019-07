Mladík prodával falešné podpisy McDavida, vydělal si pořádný balík

Předměty pro fanoušky jdou v zámoří na dračku a točí se v nich obří peníze. Toho si všiml i třiadvacetiletý muž, který si na dresech Edmontonu rozjel svůj vlastní byznys. Na originální dresy totiž dodělával ručně podpisy největší hvězdy Oilers Connora McDavida.

Podvedeným fanouškům nebyly divné ani příznivé ceny. „Pracoval jsem pro Edmonton Oilers Enertainment Group. Vše je pravé. Dodám i certifikáty,“ sliboval Sing. Když ale prodával další a další dresy za necelých šest tisíc, místo za osm, za které byly dresy dostupné ve fanshopu, začalo to být divné. Podvody si přišel na částku přesahující v přepočtu půl milionu korun.

Oh man, that fake McDavid signature is not even close to looking real.

Lessons:

1) buy from a licenced vendor, get a certificate of authenticity.

3) do some research before buying. I found this picture of an actual signed jersey in about 3 seconds. pic.twitter.com/8MUDanvVg4