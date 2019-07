Mistrem Afriky je Alžírsko, rozhodl šťastný gól z úvodu

Senegalu nepomohly ani takové hvězdy, jako je Sané, Mané, nebo N'Diaye. Alžír začal zápas famózně a už ve druhé minutě otevřel skóre Baghdád Búnidža. Ten tečovanou střelou zpoza vápna překonal s obrovským štěstím Gomise.

Ask the keeper, what first come to his mind when this ball go inside the net. SEN 0 Vs 1 ALG

*Bounedjah* #AFCON2019 #Algeria #keeper pic.twitter.com/EgZ46IzaKp