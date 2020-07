Trable v Barce! Uražený hráč a Messi toužící po novém trenérovi

Fotbalová Barcelona nechytla po koronavirové pauze zrovna bůhvíjakou formu a pokud neuspěje ani v Lize mistrů, neodnese si letos žádnou trofej. To dost trápí i kapitána a hlavní hvězdu Barcelony Lionela Messiho, který touží něco změnit.

A nejvíce nasnadě je současný trenér katalánského velkoklubu Quique Setién, jenž si za své půlroční působení s argentinským šikulou údajně dvakrát moc nesedl.

Arthur has told Barcelona he will not play for the club again, having agreed to join Juventus.



He has stayed in Brazil rather than returning to join their Champions League squad pic.twitter.com/ciMNtBoAcc