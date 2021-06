Mbappého nikdy neprodáme! Majitel PSG rezolutně popřel hráčův odchod

Mbappé tuto sezonu nastřílel za PSG 42 gólů a jeho odchod z francouzské metropole už vypadal na spadnutí. Proti tomu se ale silně ohradil majitel druhého týmu Ligue 1. "Aby bylo jasno, Mbappé zůstane v Paříži. Nikdy ho neprodáme a zároveň nedopustíme, aby odešel zadarmo," je si jistý katarský majitel klubu.

Mbappé má v Paříži platnou smlouvu do června roku 2022 a Al-Khelaifi udělá vše pro to, aby svou hvězdu udržel. "Kam by jako chodil? Jaký klub, co se týče ambicí, se může PSG vyrovnat? Můžu potvrdit, že vše jde podle plánu a doufám, že se dohodneme."

Majitel PSG také nepochybuje o hráčově motivaci v klubu zůstat. "Toto je Paříž, jeho město a jeho země. Nemá tu za cíl jen hrát fotbal, ale také posunout nahoru celé město, zemi i Ligue 1," je přesvědčen Al-Khelaifi.

Majitel klubu rovněž vyvrátil spekulace, že se Neymar chce vrátit do Barcelony. "Není žádné tajemství, že ho Barcelona chce zpátky. Ale chce to i Neymar? Ne!" zdůraznil rezolutně.

Ve francouzské lize Mbappé a spol. na titul nedosáhli. V tabulce je přeskočilo Lille a takto slavili jejich fanoušci.