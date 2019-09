Masakr na ledě: Hokejistky se řezaly jako v UFC! VIDEO

Rvačky jsou v hokeji obvyklá věc. To, co se ale semlelo v Rusku, se jen tak nevidí. A zvláštnější je to o to více, že se jednalo o zápas žen. Pěsti létaly vzduchem a fanoušci nechápali, kde se to v kráskách na bruslích vzalo.



Úctyhodný výkon předvedla hlavně Marina Puginaová, která předvedla chvaty jako v MMA. Na první pohled něžná blondýnka kosila jednu soupeřku za druhou a na svůj počin je náležitě hrdá. „To jsem se naučila od Chabiba Nurmagomedova,“ vtipkovala na instagramu.

A fanoušci jí dávají za pravdu. Přirovnávají jí k jejich miláčkovi z UFC, který ve světě MMA ještě nepoznal porážku. Mezi oběma je ale obrovský rozdíl. Do Mariny by to nikdo neřekl.