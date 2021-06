Marchessault zařídil Vegas srovnání série, Montreal je blízko postupu

Colorado vstoupilo do utkání velmi dobře, když se už ve druhé minutě prosadil Brandon Saad. Pak už ale úřadovali pouze domácí. O šest minut později se totiž poprvé v zápase prosadil Marchessault, když využil Karlssonovu přihrávku.

Do konce první třetiny už sice gól nepadl, ale do vedení se hráči Vegas dostali hned na začátku té druhé, když střelou ze střední vzdálenosti uspěl Max Pacioretty. Po polovině zápasu se pak opět připomněl Kanaďan Marchessault, když využil přesilovku a přidal svůj druhý gól v zápase.

O svém vítězství rozhodli domácí definitivně ve třetí třetině, když Marchessault nejdříve dokonal hattrick, když se prosadil střelou z blízka. Pro kanadského útočníka to tak byl druhý hattrick v play-off v životě. Poslední zásah pak přidal Patrick Brown, který skóroval z dorážky.

Dva góly v oslabení



Pouhou jednu výhru od postupu do třetího kola play-off jsou hokejisté Montrealu. Na svém ledě totiž opět porazili Winnipeg a vedou 3:0 na zápasy. Cestu za tím započal už v páté minutě Corey Perry, který se obtočil okolo brány a z levého kruhu překonal brankáře hostů.

Hosté pak měli ve druhé třetině dvě velké šance na vyrovnání, ale Ehlers a Wheeler trefili pouze tyč. A tak to byl opět Montreal, kdo skóroval. V polovině utkání se o to postaral Artturi Lehtonen, který se nejlépe zorientoval ve zmatku před brankou a poslal puk do sítě.

Další gól přidali domácí dokonce ve vlastním oslabení. Joel Armia ujel se svým spoluhráčem v přečíslení dva na jednoho a překonal Hellebuycka podruhé. Winnipegu se pak podařilo díky Lowrymu snížit, ale to bylo od hostů vše. Ve třetí třetině navíc přidali góly Suzuki a do prázdné branky Armia, což znamenalo výhru Montrealu 5:1.

Noční výsledky NHL:

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5:1 (2:2 na zápasy)

8., 32., 47.Marchessault, 22. Pacioretty, 54. Brown - 2. Saad

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 5:1 (3:0 na zápasy)

5. Perry, 30. Lehkonen, 34., 57. Armia, 49. Suzuki - 38. Lowry

