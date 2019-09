Maďar předčil Messiho. Jeho úžasné nůžky jsou nejkrásnějším gólem!

V nominaci na gól roku opět seděl Lionel Messi. Ale ani tentokrát jeho lahůdkový gól cenu nedostal. Messi byl ve výběru nejkrásnějších branek posedmé v 11 let dlouhé historii soutěže, cenu ale nikdy nezískal.



A to ani přesto, že jeho parádě v utkání s Betisem Sevilla tleskala celá lavička rivala. Geniální lob levačkou z hranice velkého vápna, kterým překonal gólmana Pau Lopezee zůstal ale jen druhý.

Was Daniel Zsori's #Puskas winning goal better than Lionel Messi's strike against Real Betis? #TheBestAwardspic.twitter.com/IcEO8oCxaI