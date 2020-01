Kvitová prohrála první set, zápas ale otočila a je ve čtvrtfinále

Po vypadnutí Karolíny Plíškové zůstala Kvitová jako poslední Češka v dvouhře na prvním grandslamu sezony. Začátek zápasu se však pro Kvitovou ani české fanoušky nevyvíjel dobře. Petra ztratila hned svůj první servis a musela dotahovat. To se jí v závěru sady povedlo, jenže v tiebreaku byla Sakkariová lepší.



Druhý set byl velmi divoký, kromě jediného gemu se ve všech dostaly hráčky k brejkbolům, z nichž spoustu proměnily. Úspěšnější byla v druhé sadě Česká tenistka, která ji nakonec vyhrála 6:3.

Ve třetím setu už podala Kvitová přesvědčivý výkon, když ani jednou podání neztratila, dvakrát ho soupeřce vzala a zvítězila v poměru 6:2. Mezi nejlepšími osmi vyzve rodačka z Bílovce vítězku zápasu Bartyová - Riskeová.

Petra Power



