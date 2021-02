Krize Sparty? Potřebuje bombarďáka, říká Kincl. Luhový chce začít odshora

Sobotní ostudná prohra proti Bohemians ukázala Spartě, že to pořád není ono. K ne zrovna přesvědčivým výkonům se totiž přidal i hodně nelichotivý výsledek a avizovaný boj o titul už je prakticky ztracen. Ve hře jsou však ještě pohárové příčky, ke kterým ale musí Letenští zabrat. To ví i trojice respodentů, která se pro redakci Nova Sport rozpovídala.

Sparta na lednové tiskové konferenci vyhlašovala boj nejenom o druhé místo, ale i boj o případný ligový titul. Jenže ten je po pár jarních kolech už prakticky ztracen. Po sobotní prohře s Bohemians 0:1 Letenští aktuálně ztrácejí na první Slavii už 12 bodů. Ve hře Sparty to navíc pořádně skřípe a zlepšení je zatím v nedohlednu.

"Je to nekonečný příběh a pořád se to točí dokola. Musí si uvědomit, jak chtějí řídit klub. Zdali chtějí dávat přednost mladým, nebo začít hrát jako Juventus. Ja už roky nevidím, co vlastně ta Sparta hraje, je to pro mě záhadou," nešetří kritikou bývalý fotbalový útočník a expert Milan Luhový.

Podle jeho názoru tak musí začít Sparta odshora, právě v klubových kancelářích je totiž podle něj největší zmatek. "Sparta musí začít u vedení a změnit tam strukturu. Jestli je tam sedm lidí a sedm z nich má různý názor, který je navíc nefotbalový, analfabetický, tak jí těžko můžete poradit," vykládá.

Sparta ve čtyřech jarních zápasech sice nasbírala sedm bodů, jenže herně to od začátku moc nejde a ostudná porážka od Bohemians, která na Letné zvítězila po dlouhých 25 letech, byla jasným důkazem.

"Když budu mluvit jenom za sebe, tak bych neměnil trenéry ani nepřevracel kádr. To se dělá každý rok a furt to nejde. Za mě by Sparta měla doplnit kádr hráčem, který by byl hned oporou. Prostě by potřebovala nějakého bombarďáka," myslí si fotbalová legenda Sparty Marek Kincl, který taktéž nechápe, proč aktuálně nehraje od začátku jejich lídr Bořek Dočkal.

Velice těžko se pak situace hodnotí Jaromíru Blažkovi, který ve Spartě jako brankář strávil krásných deset let a slavil zde šest titulů.





Takhle probíhala tisková konference Sparty před jarní částí Fortuna ligy:



"Musel bych být asi v týmu, takhle se mi to těžko hodnotí. Ve Spartě to vypadá tak, že když funguje jedna věc, tak nefunguje ta druhá. Čili když dávají góly, tak jich zase hodně dostávají, nebo naopak," dodává Blažek, který však zmiňuje, že letošní sezona je prostě divná.

„Letos do ní zasahuje spousta jiných faktorů. Je přehuštěný program. Hráči, když nejsou zrovna zranění, tak zase vypadnou ze sestavy kvůli koronaviru. Je to prostě hrozně divný," uzavírá 48letý bývalý gólman, který však věří, že by se Sparta mohla po pár dobrých výsledcích zase nakopnout. Ostatně ve hře je stále minimálně druhé místo, o které se momentálně Letenští dělí s Jabloncem.