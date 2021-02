Krásná pocta pro českého gólmana! Vaněček je v NHL nováčkem měsíce

Vaněček dokázal před úterní prohrou s Bostonem vychytat sedm zápasů, kde Washington posbíral alespoň bod.

25letý český gólman si také ve své nováčkovské sezoně drží úspěšnost zákroků nad 91 %.







Vitek Vanecek became the 11th goaltender in NHL history to begin his career with a point streak of at least seven games and first to accomplish the feat since Mike Condon in 2015 16 (6-0-2 w/ MTL). #NHLStats pic.twitter.com/bzD5OxkzVq