Kolář se zranil na tréninku Slavie! Doufám, že bude v pořádku, věří Trpišovský

Moc dobře vědí, jak důležitý zápas budou hrát. Sešívaní musí jednoznačně bodovat. Když vyhrají, předskočí Inter Milán a budou třetí. „Je to zápas podzimu,“ řekl na tiskové konferenci obránce Jan Bořil.

Trenérovi Jindřichu Trpišovskému v posledním ligovém utkání proti Sigmě Olomouc (0:0) chyběl klíčový záložník a kapitán Tomáš Souček. Ten by ale měl být k dispozici. „Tomáš trénoval naplno, bude zítra připravený, i když měl ještě zvýšené hodnoty CRP. Zbývá ještě více než 24 hodin do zápasu a u viróz se může stát cokoliv,“ pravil Trpišovský.

Jindich Trpiovsk ped #slaint: Ondej Kol si z trninku odnesl drobn zdravotn problm, je to pravda. Kdy on m ale problmy, tak zachyt dal den fantasticky. Doufme, e to dopadne ztra stejn, bude v podku a pome nm. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 26. listopadu 2019

Nicméně z úterního tréninku předčasně odstoupil gólman Kolář. „Je to pravda. Když on má ale problémy, tak zachytá další den fantasticky. Doufáme, že to dopadne zítra stejně, bude v pořádku a pomůže nám. Už se mu to stalo asi potřetí v sezoně. Věříme, že bude v pořádku. Když nebude, tak trenéři brankářů připravují i další brankáře, takže náhradu máme,“ dodal kouč Slavie.

Utkání v Edenu začíná ve 21 hodin.