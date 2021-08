Klusáček po zápase s Jabloncem: Pelta byl o přestávce v kabině sudích

Jablonec do sezony nevstoupil vůbec dobře. Po prohře s Boleslaví a nezdaru v předkole Evropské ligy pouze remizoval s Bohemians 2:2. Po poločase navíc 0:1 prohrával. Podle vyjádření trenéra Klokanů Luďka Klusáčka pro O2 TV byl Miroslav Pelta, majitel Jablonce, o přestávce v kabině rozhodčích.

Závěr zápasu mezi Jabloncem a Bohemians nabídl infarktovou podívanou. Fotbalisté Bohemians dlouho vedli, ale Jablonci se v 77. minutě podařilo srovnat. Brankář Bačkovský ve výskoku vyrážel míč a cestou zasáhl i obličej Václava Pliaře. Rozhodčí celou situaci dlouho zkoumal, ale nakonec nařídil penaltu, ze které stejný sám faulovaný srovnal.

O šest minut později se podařilo Jablonci skóre otočit zásluhou Čvančary a vše směřovalo ke třem bodům pro Jablonec. V nastavení ale sudí Klíma nařídil po faulu Hubschmana penaltu i pro Bohemians, a tak pražský klub srovnal skóre.

Trenér Bohemians Klusáček byl po utkání v živém rozhovoru s Petrem Radou. "Řešili jsme, že to bylo infarktové utkání pro obě strany. Jako trenéři dostáváme zabrat," prozradil.

Se hrou svého týmu byl ale spokojený. "Já myslím, že hra nebyla špatná. Potřebujeme být aktivnější v přechodu. V prvním poločase jsme tam nedořešili pár brejků, které kdybychom zvládli lépe, tak vedeme 2:0," litoval Klusáček.

Pak se ale vyjádřil ke sporným momentům celého zápasu. "Jablonec srovnal z ani nechci říct vážnější situace z penalty. A nevím...Já to pořádně neviděl, ale co mě zaráží, že v poločase je majitel klubu v kabině rozhodčích. To prostě nechápu," šokoval v rozhovoru pro O2 TV po zápase Klusáček.

Ve studiu se k tomu poté vyjádřil i bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch. "My se tu snažíme o nějakou očistu fotbalu a pak se dozvíme takovou věc. To je jak kdyby vám někdo házel klacky pod nohy," řekl zklamaně.