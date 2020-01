Kauza Hašek hýbe českým fotbalem. Ostuda, říká Vízek. Táta i agent mlčí

Chování Martina Haška budí velké rozpaky. Fotbalista Sparty neodjel na soustředění letenského velkoklubu do Španělska a zůstal v Praze. Co bude dál, se neví. Je ale zjevné, že si chce vytrucovat přestup do zahraničí. „Je to neuvěřitelný, strašná ostuda. Takovou kauzu ještě naše liga neměla,“ říká fotbalová legenda Ladislav Vízek.

Byla to dost překvapivá zpráva. S letenským velkoklubem neodjel na herní soustředění na jih Evropy Martin Hašek. A není to kvůli zdravotním patáliím. Čtyřiadvacetiletý záložník totiž nepřišel na sraz.

Sparta to bere jako podraz, ze kterého vyvodí důsledky. Hašek byl už klubem na začátku ledna pokutován za to, že si nevyzvedl tréninkové vybavení nutné pro monitoring fyzické zátěže. Podobně to vnímá i někdejší československý reprezentant Ladislav Vízek.



„Neuvěřitelný. Je to strašná ostuda. Mně se tomu nechce věřit. Musím říct, že to jsou silný kapky. Za mě je stále cennější adresa Sparty, než nějaké Maccabi Haifa. Aspoň vidíte, jak na tom ta Sparta je.“

„Za nás něco podobného vůbec nešlo. Teď je demokracie, každý si může dělat co chce, ale stejně to je velký přestřelení. Ale i tak mám pocit, že se to nemůže stát ani teď. A navíc v takovém klubu,“ dodal.

Pětašedesátiletý zlatý olympionik z Letních olympijských her v Moskvě se domnívá, že za chování Martina Haška je dost zodpovědný i jeho otec Martin Hašek st. „Myslím, že to je ostuda i jeho otce Martina, ligového trenéra. Musí ho krýt a syn se s ním určitě radí. Já si myslím, že tohle chování syna bylo s tichým souhlasem táty. Ještě to bude mít dohru.“

Redakce TN.cz kontaktovala i padesátiletého trenéra, který je po říjnovém konci na lavičce Bohemians Praha 1905, bez angažmá. Hašek starší ale řekl, že se nyní k celé kauze nebude vůbec vyjadřovat. Ve stejném duchu se vyjádřil i agent jeho syna.

Nyní se tak čeká, jak vedení Sparty svého hráče potrestá. „Jak to vyřeší Sparta, to nevím. Ale měl by přijít velký trest. Sparta ho nemůže vyhodit, protože za něj něco dala, ale potrestat ho musí. To je jasný. Kdyby Haška pustila, tak mu pomůže. Takovou kauzu ještě naše liga neměla,“ má jasno Vízek.

Fotbalisté Sparty jsou nyní na herním soustředění ve Španělsku, kde odehrají tři přípravné zápasy.