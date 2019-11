Kanada porazila Rusko a je prvním finalistou nového Davis Cupu

Rusové, kteří v novém formátu Davis Cupu přešli ve čtvrtfinále přes Srbsko, vstoupili i do semifinálového klání lépe. První bod totiž získala světová třiadvacítka Andrey Rubljov, který přehrál Kanaďana Pospisila dvakrát 6:4.





Canada punches their ticket to the finals. #DavisCup pic.twitter.com/If1CQBYQEh