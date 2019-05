Jsme ho*na a víme to! Britové se po záchraně pořádně rozjeli

Bylo to pořádné drama a záchranářský souboj se vším všudy. Francouzi vedli v polovině zápasu už 3:0, Britové se ale nevzdali a pohádku o mistrovství světa dokázali zakončit záchranou. Z prodloužení uběhly jen dvě minuty a happy end zařídil Ben Davies.



Tomu, že by největší outsideři zůstali v elitní skupině MS, před začátkem šampionátu nevěřili snad ani samotní Britové. A podle toho vypadaly i oslavy na ledě. Po bekhendovém blafáku se spustila euforie, která neměla konce. A ledem se nesla i slova „We are sh*ts and we know we are.“ Tedy „Jsme ho*vna a víme to o sobě.“



Británie se tak udržela v elitní divizi MS, Francie nejlepší skupinu naopak po 11 letech opouští.