Je to rebel! Ovečkin zválcoval Mrázka, tleskal sudím a nedohrál

Ještě v 16. minutě ho fanoušci Washingtonu milovali. Alexander Ovečkin gólem poslal Capitals do vedení 2:1. Tím ale jeho kladné působení na ledě skončilo. Od té doby se stal zlým hochem Washingtonu.

Na kostce svítil stav 1:1 a čas 15:12. Alexander Ovečkin na modré čáře přebral puk, vjel do pásma, nechal projet padajícího obránce a nekompromisně zakončil. Opět ho fanoušci Capitals opěvovali. To ale bylo naposledy, co měli v zápase s Carolinou z něčeho radost.



Od té doby ruský kanonýr spíše zkoušel trpělivost rozhodčích. A emoce lítaly hlavně ve třetí třetině. Devět minut před koncem Ovečkin zboural Petra Mrázka a dotlačil puk do sítě. „Z mého pohledu byl kotouč stále ve hře,“ okomentoval situaci trenér Todd Reirden.



Rozhodčí byli ale jiného názoru a nekompromisně rozpažili. A hráči Capitals jim svoji nespokojenost dali pořádně najevo. Kdyby se na střídačce nacházely ruchové mikrofony, musela by se velká část záznamu vypípat.



I když bylo jen pár minut do konce, padouchem se stal Ovečkin ještě jednou. 68 vteřin před závěrečnou sirénou se střetl s nováčkem Saku Mäenelanenem. Frustrace z prohry a nutnosti sedmého zápasu vzala za své a třetí nejvylučovanější hráč play off vybouchnul.



Když od něj čtyřiadvacetiletý mladíček odjížděl, ruský forvard ho zezadu vzal hokejkou přes nohy. To neuniklo očím rozhodčích a kapitána Capitals vyloučili do konce utkání. Třiatřicetiletý Rus si navíc neodpustil ironický potlesk na jejich adresu.



„Nechci být nějaký zlý hoch, ale tohle mi fakt radost neudělalo,“ řekl po zápase pro CBC.

A není se čemu divit. Capitals totiž musí s Carolinou do nevyzpytatelného sedmého zápasu. Ted se odehraje v noci ze středy na čtvrtek.