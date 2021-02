Pošta je všude stejná! Fanouškovi přišly omylem hokejky za statisíce

Tisíců reakcí se dočkal tweet jednoho Američana, který se na internetu pochlubil se zásilkou, jenž mu byla omylem doručena. Zásilková společnost ho nedopatřením obdarovala hokejkami Zdena Cháry.

"Ahoj Capitals. Proč jsou u mého domu hokejky za pět tisíc dolarů?" ptal se Američan na Twitteru a zveřejnil i fotky oné zásilky. "Takže v kolik začíná trénink?" zeptal se poté v žertu.

V dalším příspěvku následně přidal fotku se specifikací holí, kde je vidět, že to jsou speciální kusy určené pro Zdena Cháru, jenž má od NHL výjimku a může hrát s delšími hokejkami než ostatní.

Chybný adresát rovnou vyzval slovenského obra, aby si pro své hokejové náčiní přijel. "Zdeno, vím, že jsi netweetnul už od roku 2014, ale přijedeš si pro ně, nebo ne?" zkusil oslovit hrající legendu NHL.

V kontextu s tímto špatně doručeným balíkem je rázem vtipnější video z počátku sezony, kdy si Chárovu hokejku zkoušel jeho nový spouhráč Jevgenij Kuzněcov. "Jen mi ji nezlom, moc jich nemám," řekl tehdy Chára, když ruskému útočníkovi půjčil jednu ze svých holí.

Jevgenij Kuzněcov kroutil hlavou nad délkou Chárových hokejek:



Snad se brzy slovenský obránce dočká zásilky svých hokejek. Zrovna v jeho případě by to byl asi tvrdý oříšek, když by si musel půjčit kratší náčiní od některého ze svých spoluhráčů.