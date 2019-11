Fanoušci dali ke kabině Litvínova krumpáč s lopatou. Přidali i vzkaz!

Mají toho dost. Skalním fanouškům hokejistů Litvínova, kteří si říkají Ropáci on Tour, došla po nedělní porážce Severočechů s Hradcem Králové 2:6 trpělivost. Proto před šatnu klubu dali lopatu a krumpáč, aby hráči začali více makat.

Chemici se topí v krizi. Z deseti posledních zápasů vyhráli jen dva, navíc prohráli pět utkání v řadě. V tabulce se propadli na předposlední místo. Lepší než poslední Pardubice, jsou jen díky skóre.



Fanoušci ale stále fandí. Stále hráče podporují. Ale v neděli už pomyslný kalich hořkosti přetekl.





„Dnes při zápase v Hradci jsme předvedli maximální support, kdo v Hradci byl ví, že se fandilo bez ohledu na výsledek a jako bychom vedli Tipsport extraligu, přepli jsme na vyšší level, protože to přestává být sranda a začíná už opravdu jít o život, teď jsou na řadě také hráči, aby také přepli jinak se vzkaz fanoušků směrem k hráčům změní v realitu!“ napsali na své facebookové stránky. Tam také dodali fotku s krumpáčem a lopatou, které hráčům věnovali.

K tomu dodali následující text: "My dneska na tribuně v Hradci rubali ze všech sil. A co vy? Vaše nové náčiní, seznamte se prosím."

Na Facebooku pak vyzývali další příznivce klubu, aby v následujícím domácím duelu stále klub podporovali ze všech sil. „Vyzýváme tak tímto k maximálnímu supportu kotel i v domácím utkání s HC Energie Karlovy Vary, pokud ani tehdy hráči neukáží jiný level a maximální výkon, pak zvážíme další kroky. Pro zatím to ale zkusme alespoň takto po ´dobrém´,“ dodali.

Po utkání s Hradcem, se k iniciativě fanoušků vyjádřil také útočník Filip Helt. „Mají na to právo, když se nevyhrává. Nebodujeme stabilně, takže fanoušci nemohou být spokojení, chápu je. Hrajeme pod tlakem a nelíbí se nám to. Byli bychom rádi, kdyby nás fanoušci podporovali a nepískali, ale není se čemu divit. Dá se to pochopit.“