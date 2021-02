Jasná červená, video to mělo řešit, říká sudí Jirků o faulu Jana Bořila

Kapitán Slavie Jan Bořil v 24. minutě trefil loktem obličej Jovoviče se zjevným úmyslem ho udeřit. Rozhodčí Pavel Orel zapískal, ale Bořilovi neudělil ani žlutou kartu. Videorozhodčí Alex Denev v tu chvíli nezasáhl a neupozornil hlavního sudího na možný faul na červenou.

S tímto verdiktem nesouhlasí dlouholetý bývalý prvoligový rozhodčí Pavlín Jirků. "Jasná červená, protože v tom byl úmysl," okomentoval pro Nova Sport Bořilův zákrok.

Nechápe rovněž, proč se situace nešla přezkoumávat: "Pokud je tam to video, tak by to měli samozřejmě řešit." Pro hlavního sudího Orla ale má pochopení, občas totiž rozhodčí přes jiné hráče důležitý zákrok nevidí. "Kdo nestál na hřišti, ten to nepochopí," zastal se hlavního rozhodčího.

K tomu přidal i historku ze své aktivní rozhodcovské kariéry. "Když jsem pískal Hradec na Spartě, tak Baranek tam šel do souboje s brankářem Podhajským. Já nevím, proč jsem se pohyboval, kde jsem se pohyboval, ale zrovna jsem viděl, že Podhajský mu ten balon vypíchl.



Po zápase na mě řval trenér Ivan Hašek ať jdu někam, že to byla penalta jako prase, ale já jsem to viděl. Kdybych byl v diagonále, jak mám běžet, tak to vidím přes celé vápno a možná, že by to byla z tribuny jasná pentle. Po zápase za mnou přišel Ivan Hašek a říkal 'Pašo, já na to koukal a ona to opravdu nebyla penalta!' Navíc ten Bary sám po zápase reportérovi řekl, že to penalta nebyla."

Pavlín Jirků vypráví historku ze své rozhodcovské kariéry:



To, že videorozhodčí nedal pokyn k přezkoumání, "Paša" bere jako selhání systému. "Za nás byly kraviny, ale teď když je to jištěné tím VARem, tak jsou z toho někdy dvojnásobné kraviny," pronesl s úsměvem.

Že byl Bořilův zákrok za hranou si uvědomují i v Edenu. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na Twitteru napsal, že kapitán už to schytal. "Bóřa již dostal kartáč," uvedl.

Pikantností je, že zrovna minulý týden Slavia na ligovém grémiu LFA bojovala za tvrdší tresty pro autory brutálních faulů i pro rozhodčí, kteří je nepotrestají.