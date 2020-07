Inter Milán bojuje o Messiho! Nabízí naprosto nesmyslné peníze

Těžko si představit, že by Barcelona prodala svůj klenot a Messi by zamířil jinam, jenže za rok Argentinci vyprší smlouva a pokud nepodepíše novou, bude moci zdarma odejít, kam bude chtít.



Pokud se opravdu rozhodne pro odchod z Katalánska, je dost možné, že to bude do Interu. Ten je totiž podle Gazzetta dello Sport připraven nabídnout Messimu astronomickou částku 260 milionů eur (6,8 miliardy korun).



Messi by vedle bonusů měl roční příjem 50 milionů eur, čímž by výrazně zastínil celoživotního konkurenta Ronalda, který v Juventusu pobírá "pouze" 31 milionů eur ročně.



Ze strany Interu by byl takto dlouhý kontrakt odvážný krok, vždyť na konci čtvtého roku už by Messimu bylo 38, ale na druhou stranu přivést Messiho je samo o sobě obrovský marketingový tah. Inter by v tu chvíli pravděpodobně zaznamenal rekordní příjmy z prodeje dresů a celý klub by najednou zajímal víc lidí všude po světě.

Messiho odchodu napovídá i jeho nespokojenost s trenérem. Pokud by v Barceloně Quique Setién zůstal, Messi by mohl zamířit jinam. A kdyby opravdu podepsal skoro sedmimiliardovou smlouvu, zajistil by finančně několik dalších generací své rodiny.