Inteligence a velká osobnost. Co říkají experti a hokejisté o Davidu Krejčím?

Velké jméno putuje do české extraligy. Hokejovou Olomouc posílil David Krejčí, jenž se po boku Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra zařadí mezi hvězdy soutěže. V čem bude excelovat a jaký bude jeho přínos pro ligu? Odpovídá Daniel Vladař, Ladislav Šmíd, Dominik Hašek, Jakub Koreis a Jiří Tlustý.

1. Dominik Hašek

Dominik Hašek je velkou legendou českého hokeje. V NHL odchytal více jak 800 utkání, a jednou dokonce získal cenný Stanley Cup. Byl hlavním hrdinou při cestě Česka za zlatou medailí na olympiádě v Naganu.

Jak moc velká posila bude David Krejčí pro extraligu? Co lize dá?

"Nepochybuji o tom, že dá české lize hodně. Je to stále výborný hráč a bude posila nejen pro Olomouc, ale bude táhnout i diváky kamkoliv přijede. Bude to skvělé oživení české ligy.“

V čem bude excelovat? Může být lídrem bodování?

"Když bude sloužit zdraví, tak bude určitě patřit do té nejužší špičky, co se útočníků týče. Jako centr ve vyšším věku bude podle mého spíše nahrávač. Je to hráč, který umí dát gól a jsem zvědavý, jestli v kanadském bodování bude mezi pěti nejlepšími.“