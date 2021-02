Hraje hokej i bez nohy! Mladý bojovník prohání i zdravé sportovce

Osudným okamžikem se pro šumperského rodáka stal školní lyžařský výcvik a návštěva bobové dráhy. Právě tam se mu úraz stal. Už ale před samotným incidentem měl mladík zlé předtuchy. "Několik měsíců předtím jsem měl špatné tušení, že se něco stane," prozradil pro hokej.cz. Od nešťastné události už to budou téměř čtyři roky.

Žižlavský byl po incidentu převezen do nemocnice a několik dní byl v umělém spánku. V nemocnici nakonec strávil téměř měsíc. A jak sám říká, občas propadal depresím. "V takových chvílích se objeví. Občas byly horší stavy, ale člověk si to musí srovnat v hlavě a bojovat dál."

Jeho největší motivací k uzdravení byl návrat ke sportu, kterému se věnuje od mala. Jeho láskou je hokej a sidecarcross. "Stále potřebuji nějaký sport a musím být aktivní. Bez toho mi to moc nejde."

Po návratu z nemocnice samozřejmě musel fungovat ještě bez protézy, která se teprve vyráběla, ale když byla hotová, naučil se s ní chodit dříve, než se čekalo. "Říkali mi, že někdo se s tím naučí chodit po týdnu či dvou. Já po pěti minutách vystoupil z bradel na testování a jeli jsme domů. Zvládal jsem na tom chodit hned."

Na led se vrátil v Uničově, kde se sice nezapojoval do plnohodnotného tréninku, ale bruslil si bokem. Letos už se vrátil ale i do soutěžního hokeje. Zahrál si univerzitní ligu za HC Univerzitu Palackého a za juniorků Draků Šumperk. Vše ale ukončil koronavirus.

Paradoxně se mladému borcovi s protézou bruslí lépe než předtím. "Dříve se mi tak dobře nebruslilo. Loni jsem dostal protézu pro větší váhovou kategorii, a je to fakt lepší," popsal Žižlavský.

"Za protézy musím poděkovat hlavně svému protetikovi panu Miklicovi, za kterým sice jezdím až do Uherského Hradiště, ale vyplatí se to," komentuje.

Samotný Žižlavský ale vůbec nevěřil, že by se po úrazu mohl k hokeji vrátit. "Myslel jsem, že to reálné nebude. Viděl jsem ale třeba, že Craig Cunningham taky přišel o nohu stejně jako já. Díval jsem se na videa, jak se učil zase bruslit. On měl tedy normálně protézu s nožem. Já obouvám normálně brusli. Moc se mi ale nelíbilo, jak bruslil. Přišlo mi to špatné, že mu to už moc nešlo. Je to asi hodně o protéze," zamýšlí se 19letý bojovník.

Ačkoliv se mu s protézou bruslí lépe, přesto určité limity pociťuje. "Nějaký limit tam je. Možná mám i takové zrychlení jak někteří kluci, ale třeba v obloucích nemám takovou stabilitu. I co se týče sidecarcrossu. Není to stoprocentní, ale člověk se to musí naučit."

Při svém prvním zápase za Palackého univerzitu Žižlavský dokonce vstřelil branku. "Byl to hodně emotivní zážitek, protože dát po takové době gól? Je to dobré. Po třech a půl letech… Spoluhráč Zdeněk Formánek mi dovezl i puk a schoval jsem si ho," usmíval se.

Sám Žižlavský už nebere svůj handicap jako něco, z čeho by se měl hroutit. K tomu mu pomáhají i jeho spoluhráči. "Každý na to reaguje jinak. Někdo se hodně diví, jiný to přijme celkem rychle a máme z toho i srandu. My o tom s kluky hodně žertujeme. Člověk to musí brát s nadhledem. Když se něco stane, má dvě možnosti: buď se s tím nějak vypořádá, bude s tím žít a udělá si sám ze sebe občas srandu, nebo se sesype," prozradil.

Jak již bylo zmíněno, Žižlavský se věnuje také sidecarcrossu. Kde se mu mimo jiné stala jedna kuriózní nehoda. "Spadli jsme a mně se vyzula noha. Musel jsem se odplazit po čtyřech, nad tratí navíc byla louka plná lidí. Oni viděli, jak táhnu za sebou třeba o metr delší nohu a měl jsem ji v kalhotách. Přiběhli zdravotníci, všichni byli v šoku… Já jsem říkal: Mně nic není, jen se mi vyzula noha a musím si ji nasadit. Jsou to vtipné chvíle, které člověka pobaví," popsal vtipnou situaci.

Žižlavský tak i s protézou žije v podstatě úplně normální život. Chodí plavat, běžkuje, hraje basketbal a tenis a rád má také pěší túry. Přesto kdyby si měl vybrat sport, kterému by se dál měl věnovat naplno, byl by to sidecarcross. "U hokeje vím, že není šance, abych se tím živil. Mám to pro zábavu. Dokud mě to baví, tak bych rád dělal obojí," uzavřel.

