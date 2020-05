Hradecký talent odchází do zámoří! Podepsal smlouvu s Chicagem

Pražský rodák patřil v této sezoně mezi lídry Mountfieldu. V týmovém bodování mu patřilo čtvrté místo, když v 50 zápasech nasbíral 24 bodů. Nicméně ročník začal v druhé lize v dresu Kadaně. Po jednom zápase si ho ale východočeský klub opět stáhnul.



V příští sezoně však bude působit v zámoří. „Útočník Matěj Chalupa souhlasil s dvouletým kontraktem, který začne v sezoně 2020-21,“ stojí na Twitteru Chicaga Blackhawks.







Forward Matej Chalupa has agreed on a two-year contract ($925,000 AAV) that begins with the 2020-21 season! #Blackhawks pic.twitter.com/3Hll4EqbBr — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 29, 2020



„Chicago sledovalo Matěje celou sezonu. Svými výkony je přesvědčil o tom, že by to jednou mohl být jejich hráč. Kvůli koronaviru se to trošičku prodloužilo, nakonec to ale dopadlo," řekl hráčův agent Aleš Volek ze společnosti ALVO sports management pro hokej.cz.









Podle zámořských zdrojů by měl Chalupa začít na farmě v Rockfordu. Odchovanec pražských Letňan se stal druhým hráčem, který po předčasně ukončené sezoně odešel do zámoří. Smlouvu s Pittsburghem podepsal před měsícem Radim Zohorna.