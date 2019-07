Plzeň lituje zahozených šancí. Vrba věří, že v odvetě Viktoria gól vstřelí

Západočeši byli lepší, vypracovali si i akce, které po brance volali. Nejblíže k ní měl Aleš Čermák, který ale v 38. minutě nedal. „Kdybych to dal více po zemi, tak by měl brankář těžké se po míči natáhnout,“ litoval neproměněné šance plzeňský záložník.

Poté svěřenci Pavla Vrby dokonce po sérii odrazu trefili tyč. „V první půli jsme měli slušné šance. Škoda, že jsme je neproměnili, pak by sehrálo určitě lépe. Lidi nás hodně tlačili, atmosféra byla super. Od 70. minuty už jsme to nemohli moc otevírat, protože dostat gól by bylo smrtící,“ podotýká Kopic.

Odveta se za týden hraje v Řecku a kouč Pavel Vrba je optimistický. „Uhrát doma 0:0 není úplně nejpozitivnější, protože odveta v Řecku bude hodně složitá. Ale pokud vstřelíme branku, budeme mít velkou naději. Ukázalo se, že pokud zodpovědně bráníme, tak soupeře, který je v ofenzivě výjimečný, do žádné větší šance nepustíme,“ řekl.

„Odveta bude zcela jiný zápas. Čeká nás horká půda, ale jsem přesvědčený, že gól dáme! Často se nám dařilo venku překvapit, doufám, že se nám to podaří i za týden,“ dodal zkušený trenér.