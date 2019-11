Hráči Interu dostávají neobvyklé instrukce, trenér radí jim v sexu!

Trenéři jsou důležitými osobnostmi v životech fotbalistů. U naprostých mladíků někdy plní roli druhého táty a Antonio Conte to dotáhl tak daleko, že dokonce svým svěřencům radí v jejich sexuálním životě.

Na otázku, jestli je před sportovním výkonem pohlavní styk vhodný, mají trenéři různé názory. Někteří zastávají stanovisko, že se sportovci díky tomu uvolní, jiní jsou naopak příznivci naprosté sexuální abstinence.



Současný trenér milánského Interu svůj názor poněkud rozšířil. Nespokojil se s pouhým ANO nebo NE, ale dává hráčům o něco konkrétnější instrukce.

"Během sezóny by neměl styk trvat moc dlouho a hráči by měli vynakládat minimální úsilí, tudíž by měli být pod svou partnerkou," prozradil deníku L'Equipe. "Ideálně se svou manželkou, aby nemuseli podávat výjimečný výkon," dodal Conte.