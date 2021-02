Horká hlava z Rangers. Obránce se popral v kabině, nyní v klubu končí

25letý obránce patřil mezi tahouny Rangers, a to zejména v minulé sezoně. Jenže vstup do letošního ročníku mu zatím příliš nesedl, a navíc ho dostihlo jeho problémové chování.

Vrcholem prý bylo jeho účinkování v duelu proti Pittsburghu, kdy se podepsal pod čtyři inkasované góly a následně se měl v kabině dostat do křížku se spoluhráčem a brankářem Rangers Alexandarem Georgijevem.

Podle zákulisních informací se pak měl Tony DeAngelo se svým gólmanem dokonce poprat a bitku, kde létaly pěsti, musel krotit útočník Chris Kreider.



Tak jako tak, Americký obránce v dresu Jezdců končí, a to i poté, co DeAngelo nedávno podepsal dvouroční smlouvu na 9,6 milionu dolarů. „Tady nejde o jeden incident, o jednu věc. Klub měl pocit, že tenhle krok je nyní to nejlepší a uvidíme, jak se to vyvine," oznámil diplomaticky trenér David Quinn.

DeAngelo je tak nyní na seznamu nechráněných hráčů a kluby NHL mají šanci ho získat do svých řad.



Jeho český spoluhráč Filip Chytil vstřelil nedávno parádní gól: