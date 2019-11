Hokejová parádička: Aho zmátl všechny, když si přihrál o mantinel

Skvělou akci, za kterou by si zasloužil gól i asistenci předvedl v zápase proti Detroitu Red Wings Sebastian Aho. Místo některého ze spoluhráčů si narazil s mantinelem za bránou. Brankář Howard byl tak zmatený, že finskému forvardovi nabídl možnost puk pohodlně dorazit do brány.

Hurricanes jeli 3 na 3. Aho měl puk na středu hřiště a možnost střely mu blokoval Filip Zadina, proto centr Caroliny nahodil puk směrem ke svému krajanovi Teräväinenovi, který byl ale pokrytý Nemethem.



Puk tak prosvištěl až k mantinelu od kterého se odrazil před bránu. Gólman Jimmy Howard se pokusil puk zastavit, jenže nevěděl kde přesně ho má, díky čemuž Aho mohl dorazit puk do nestřežené brány.

Aho doing Aho things pic.twitter.com/lrM16v6PKz — Carolina Hurricanes (@Canes) November 25, 2019



Ani jeden z brankářů již neinkasoval, a tak Carolina potvrdila vítězství pouze gólem do prázdné brány. Pro Zadinu to tak rozhodně nebyl vysněný návrat do NHL, když Aho se prosadil právě přes něj. Sám český útočník vystřelil jednou na bránu a odehrál přes patnáct minut.