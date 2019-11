Hazard přišel se šokující zprávou! Fanoušci se mu smáli právem

Bílý balet zaplatil Chelsea za Hazarda 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun). Když se osmadvacetiletý hráč vrátil z dovolené, aby se zapojil do tréninkového procesu, bylo vidět, že ztloustl. Až nyní to ale Belgičan přiznal.

„Přibral jsem pět kilo. Nebudu to skrývat. Když jsem na dovolené, jsem prostě na dovolené. Nicméně jsem člověk, který velice rychle zhubne, když je pečlivý,“ pravil Hazard v rozhovoru pro francouzský deník L´Equipe.



„Když mi bylo 18 let a byl jsem v Lille, měl jsem 72, 73 kilo. Obvykle mívám 75 kilo, ve špatný den 77 kilo. O dovolené jsem měl 80 kilo, ale do deseti dnů jsem to shodil,“ dodal.

Mezitím se ale stal terčem vtípků. Fanoušci na sociálních sítích si z jeho nadváhy dělali srandu. Jen příznivci Bílého baletu byli trochu skeptičtí. „Koho jsme to za takový balík přivedli?“ ptali se.

We really paid 100 mill for a fat hazard pic.twitter.com/eaI4KkcEYY — RMadridbabe (@RMadridBabe) 9. ervence 2019

Hazard opravdu první dva měsíce nepředváděl bůhvíjaké výkony. „Jednoduše řečeno, nebyl jsem dost dobrý. Myslel jsem, že budu hrát lépe,“ uznal i sám Hazard.

Jenže pořád to není ten starý dobrý Hazard, na kterého byli fanoušci zvyklí v Chelsea. Vždyť za Real odehrál už jedenáct zápasů a vstřelil pouze jeden gól a u tří asistoval. „Poslední měsíc se už ale cítím mnohem líp,“ uzavřel Belgičan optimisticky.