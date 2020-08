Hancko má zůstat ve Spartě! Teplice lovily v Itálii a získaly svou naději

Start fotbalové ligy se blíží a týmy intenzivně skládají kádry na novou sezónu. Podle italských médií by měl na Letné zůstat klíčový stoper David Hancko, Teplice získaly z Bergama svého odchovance Davida Heidenreicha.

Jednou z klíčových postav sparťanského jarního vzestupu byl mladý stoper David Hancko. Opci na přestup ale nemohli Letenští uplatnit kvůli její vysoké ceně (158 milionů korun).

Italský reportér stanice Sky Sports Gianluca Di Marzio přišel s informací, že pražský klub se dohodl s italskou Fiorentinou na dalším hostování. "Sparta zároveň získala opci, aby na jejím konci mohl Hancka definitivně koupit za 3 miliony eur a další bonusy ve prospěch Fiorentiny," prozradil.

Sparta přivedla do týmu Ondřeje Čelůstku, který by společně s Hanckem vytvořil velmi silnou stoperskou dvojici. To byla jedna z největších slabin letenského mužstva v průběhu uplynulé sezóny.

Novou posilu hlásí také teplický mančaft. Ze třetího týmu italské Serie A přichází odchovanec severočeského mužstva David Heidenreich, který v juniorském týmu Bergama získal titul v mládežnické lize. S Atalantou hrál i v UEFA Youth League.

“David nás o svých kvalitách přesvědčil během doby, kdy s námi trénoval. Jde o velký talent českého fotbalu a věříme, že ten správný krok do dospělého fotbalu udělá v našem týmu,” ctiuje web Teplic sportovního ředitele Štěpána Vachouška.

Heidenreich také pravidelně nastupuje za mládežnické reprezentační výběry. V současnosti je devatenáctiletý bek součástí týmu do 20 let.