Deli a Ngadeu ve Slavii zářili! Klub skoro nedostával góly! STATISTIKA

Fotbalová Slavia přišla o své africké klenoty. Simon Deli i Michael Ngadeu se rozhodli, že další část kariéry stráví v Belgii, která je přece jen lepší přestupní stanicí k cestě do slavných klubů. Sešívané čeká drsný test. Jak bude fungovat obrana?

Pohled do statistik mluví jasně. V české nejvyšší soutěži nebylo lepší stoperské dvojice než byli Ngadeu s Delim. První z nich přišel do Edenu v zimě roku 2015 ze Sparty a adaptace do nového prostředí mu trvala jen půl roku. Další čtyři sezony odehrál v podstatě bez výkyvů. Jen chvíli v sezoně 2017/18 ho odstavilo zranění a přednost dostával Jakub Jugas.



Zřejmé je, že s momentem, kdy se Simon Deli stal definitivně členem základní sestavy Slavie, klesl počet inkasovaných gólů Slavie o dvě třetiny. V divokých sezonách 2013/14 a 2014/15, kdy Sešívaní inkasovali 51, respektive 45 gólů během 30 zápasů, se fanoušci mnohdy i báli o záchranu.

Zdroj: Nova Sport Slavia - inkasované góly v první české lize

Titán z Pobřeží Slonoviny ale přinesl do obrany klid, jistotu i konstruktivní rozehrávku. Gólů sice moc nedával, dal jen tři a paradoxně si dal i tři vlastence a defakto své trefy vynuloval. Pro fanoušky Slavie se ale stal modlou. Dokonce v minulé sezoně dostal na ruku kapitánskou pásku a v rozhovorech se pokoušel mluvit česky.

Zdroj: Profimedia

Deli začínal vedle srdcaře Jiřího Bílka a mazáka Martina Latky. ale obrana Slavie začala fungovat až ve chvíli, kdy se na místech krajních beků usadili Bořil či Frydrych. A pak se Slavii podařil další majstrštyk.

Z neznámého rumunského klubu FC Botosani přišel neznámý Michael Ngadeu. Absolutní jackpot! Kamerunský zadák nepotřeboval vlastně žádnou adaptaci a od první chvíle bylo jasné, že bude kvalitu české ligy výrazně převyšovat a stane se lídrem.

Tři sezony po boku Simona Deliho s alternací Jakuba Jugase vyšvihly Slavii mezi evropskou smetánku. Komplimenty přicházely od renomovaných koučů slavných velkoklubů. V české lize klesl průměr inkasovaných gólů pod 0,7 na zápas. Jednoduše terno.

Zdroj: Nova Sport Obrana fotbalové Slavie v posledních 10 letech

Slavia ale od nové sezony už zase musí hledat nové složení. Je zřejmé, že nový Deli nebo Ngadeu se jen tak neobjeví a tak nyní dostávají pořádný batoh odpovědnosti na záda David Hovorka a Ondřej Kúdela. Mají jednu nevýhodu. Začínají skoro od nuly. Žádný matador, se kterým by se dostávali do pohody postupně, jak to měl Deli, tentokrát není.

Zdroj: Profimedia Ondřej Kúdela a David Hovorka

Slavia po dvou kolech vede první ligu. I přes trápení ve Zlíně urvala tři body a pak hladce přestřílela Teplice. Jenže zda to bude fungovat, se uvidí až v následujících týdnech a měsících. A také až ve chvíli, kdy Slavia vstoupí do evropských pohárů.