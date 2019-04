Gebre Selassie fauloval, Pavlenka nechytil penaltu a Brémy končí

Vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Bayern po gólech Lewandowského a Müllera vedl ještě dvacet minut před koncem 2:0. Ale pak se Brémy nadechly a zásluhou Osaka a Rashiky skóre srovnaly. Tyto branky navíc padly v rozmezí jedné minuty!

Nicméně v 79. minutě ve vápně fauloval Gebre Selassie unikajícího Comana, který si českého beka šikovně obhodil. Sudí Siebert neváhal a ukázal na penaltový puntík.

Pokutový kop s přehledem proměnil Lewandowski a Bayern znovu poslal do vedení. To už Boateng a spol. nepustili a postoupili do finále, ve kterém se střetnou s Lipskem.