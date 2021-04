French Open je v ohrožení! Francie vyhlásila přísná omezení

S French Open to nevypadá ani letos růžově. Druhému grandslamu sezóny hrozí odklad stejně jako v loňském roce. Na vině je opět koronavirus a lockdown, který francouzská vládla opět vyhlásila.

Ve Francii prudce roste nárust pozitivních nálezů covid-19. K tomu se zvyšuje také počet úmrtí a francouzský prezident Emmanuel Macron tak vyhlásil další bezpečnostní opatření, která by měla platit až do poloviny května.

Letošní ročník je naplánován od 23. května do 6. června. Situace je tak dosti nejistá a možná dojde k přeložení, stejně jako tomu bylo minulý rok, kdy se Roland Garros odehrálo až v září.

"Diskutujeme s Francouzskou tenisovou federací, abychom zjistili, zda bychom mohli změnit termín turnaje tak, aby se nekryl s jinými sportovními a významnými událostmi,“ prozradila francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová.

„Ačkoliv se sport na nejvyšší úrovni zachoval, snažíme se omezit rizika a možné šíření viru v profesionálním sportu,“ doplnila.

Francie zatím nestopla sport jako takový, nicméně velké akce s mezinárodním přesahem už se přesouvají. Naposledy to odnesla cyklistická klasika Paříž-Roubaix, který se pojede až v říjnu.

Kvalifikace na jeden z vrcholů tenisové sezóny by měla odstartovat 16. května, kdy by měla omezení skončit. Jak se ale bude situace nadále vyvíjet, to je zatím ve hvězdách.

Loňský ročník ovládl Rafael Nadal, který tak tuto trofej potěžkal už potřinácté!