Fousek: FAČR čekají strukturální změny, se Šmicrem počítám

Nový předseda fotbalového svazu České republiky, Petr Fousek, přijal pozvání do pořadu Střepiny, kde odpovídal na otázky o budoucnosti českého fotbalu a změnách, které ho čekají.

Petr Fousek byl zvolen na valné hromadě FAČR. Na postu nahradil Martina Malíka a ve volbě porazil Karla Poborského. Mezi nimi prý není ale žádná zlá krev. “My se s Karlem známe 25 let. Když přišel do národního mužstva tak já byl elév ve fotbalové asociaci. Absolvovali jsme spolu celou řadu akcí, tykáme si a vztah máme korektní,“ vysvětlil Fousek.





Velkým otazníkem je, zda se nový předseda rozloučí se všemi, kdo byli napojeni na bývalého vládce českého fotbalu Romana Berba. “V mém programu byly avizovány strukturální změny, které FAČR musí absolvovat. To jsou změny, které souvisí s procesy i personálem. Ale nyní to není na místě zmiňovat, prvně se to musí dozvědět výkonný výbor,“ odpověděl Fousek.







Kdo svaz opustí Fousek neprozradil, ale naopak naznačil, že s bývalým reprezentantem a bojovníkem za regionální fotbal Vladimírem Šmicrem, který u voleb neuspěl, v týmu počítá. Jeho funkci zatím Fousek blíže neprozradil.





Od nového předsedy se více než kdy jindy očekává, že fotbal očistí a sloupne z něj nálepku korupčního sportu. I o to se chce Fousek pokusit, ale přiznal, že řešení není vůbec jednoduché: “Jednoduchá otázka, ale odpověď je běh na dlouhou trať. Je to právě soubor těch strukturálních změn procesů, z toho by měla vyjít vzrůstající důvěryhodnost fotbalu a jeho čistota.“







Zraky fanoušků i svazu se upírají na nadcházející EURO 2020. Jak vidí nový předseda FAČR české šance? “Na začátek jsem si představoval jiný výsledek než 0:4 s Itálií. Ale přistupme k tomu s pokorou. Je lepší, když je těžko na cvičišti. Já jsem mužstvo navštívil, reprezentace je pro nás priorita. Věřím týmu i trenérům a věřím, že postoupí ze skupiny.“