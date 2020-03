Fotbalovou sezonu dohrajeme kompletně nebo vůbec, říká šéf LFA

Fortuna liga i Národní liga byly oficiálně přerušeny po vyhlášení nouzového stavu 12. března. Nyní se čeká, jak se situace během pandemie koronaviru vyřeší. Ve hře je totiž stále i scénář, že ročník 2019/2020 bude anulovaný.

„Nyní je to tak, že pokud chceme sezonu dohrát do konce června, potřebujeme zhruba do 30. dubna rozhodnout o pokračování ročníku. Nejzazší termín, kdy bychom pak potřebovali spustit soutěžní zápasy, je 13. května. Na druhou stranu - termín 30. června už přestává být dogma a začínají se napříč Evropou zvažovat možnosti, jak dohrávat ligy i v červenci,“ prohlásil Svoboda, který však zároveň dodal, že varianta odehrát zbytek sezony s fanoušky na tribunách je prakticky nereálná.



"Ambice jsou odehrát utkání i za předpokladu, že tam diváci nebudou. Upřímně varianta, že by se v horizontu jednoho až dvou měsíců spustila fotbalová utkání, na která budou chodit deset až patnáct tisíc diváků, je dneska velmi obtížně představitelná," prohlášil šéf LFA pro televizi Nova.







Pokud by ale státní nařízení zůstala stejně striktní, musela by se sezona anulovat celá. „Nikdo by nebyl mistr, nikdo by nesestupoval, nepostupoval, prostě nic. Je to strašná představa a já věřím, že k ní nedojde. Co bychom ale museli řešit je klíč, kterým bychom do další sezony poslali zástupce do evropských soutěží,“ řekl Svoboda.

Kdyby se sezona skutečně dohrála, nadstavba by se podle Svobody nerušila. „Tato varianta pro mě neexistuje, protože tím bychom fatálně narušili regulérnost soutěže. Nemůžeme měnit uprostřed hry schválená pravidla. Tedy buď sezonu řádně dohrajeme kompletně, nebo ji nedohrajeme vůbec. Jinou variantu nevidím,“ dodal Svoboda, který také prohlásil, jaké ztráty už LFA má a jak by mohly narůst.

„Už nyní se dá říct, že ztráty, které počítáme v Česku, budou v řádech desítek milionů korun. Pokud však sezonu nedohrajeme a zavřeme krám, hrozí nám ztráty ne v desítkách, ale ve stovkách milionů korun," dodal předseda LFA, podle kterého by však ještě více utrpěla samotná sportovní stránka ligových soutěží a výkonnost hráčů.