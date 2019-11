Tragédie: Mladík z národního týmu skočil ze střechy, mluví se o šikaně

Slovenský fotbal se vzpamatovává ze sebevraždy mladého talentovaného hráče. O víkendu podlehl zraněním po pádu ze 7. patra internátu teprve sedmnáctiletý Adrian Sivoň, který byl členem reprezentačního týmu do 19 let.

Sivoň po pádu utrpěl těžká zranění a byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Ružomberoku, nakonec ale navzdory snahám lékařů zemřel.



U internátu se poté rozhořely stovky svíček a pod okny, kde mladý fotbalista ukončil svůj život, vzniklo pietní místo.



Tragický okamžik je zatím obestřen záhadami. Adriana Sivoně čekal zápas a na fotbalovém hřišti býval oporou. Jenže den předtím, než skočil ze střechy, prý mluvil o tom, že se zabije.



Spekuluje se, že za Sivoňovým jednáním mohla být šikana. „Nevěřili jsme, že to myslí vážně. Spoluhráči si ho dobírali, Liptáci proti klukovi z Oravy. Nějaká šikana tam byla, jako to bývá mezi kluky. Ale co se dělo v šatně, to musí vědět jen oni,“ dodal další z dorostenců ružomberského týmu.

Sivoňova sebevražda je další z tragédií, které v posledních letech zasáhly slovenský fotbal. Loni ukončil svůj život předčasně trenér slovenské reprezentace do 18 let Milan Malatinský.