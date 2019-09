Fotbalistovi zemřel před zápasem otec, po gólu dojal spoluhráče

Polský útočník se dozvěděl těsně před zápasem tu nejsmutnější zprávu. Jeho otec prohrál boj s rakovinou. Dariusz Formella i přesto přišel na zápas Sacramenta Republic a rozhodl se svým parťákům nic neříct.



Rodák ze Gdyně chtěl bojovat a svůj výkon poslat svému tatínkovi do nebe. Na hřiště přišel v 64. minutě a památku uctil tím nejlepším způsobem. Devět minut před koncem rozhodl zápas gólem na 2:1.



Místo oslav ale přišly chvíle, ze kterých všem na stadionu zatrnulo. Třiadvacetiletý útočník schoval obličej do dlaní a padl na kolena. Jeho spoluhráči nechápali. Až do chvíle, kdy se mládežnický reprezentant o své strasti podělil.

A powerful moment on display last Sunday, as @Darekformella9 showcased his indomitable spirit, playing through a heartbreaking personal loss.



Our thoughts are with Darek and his family during this difficult time. pic.twitter.com/ZisDvE9lem