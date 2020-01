Fotbalista Lyonu omdlel během zápasu, fanoušci jen zděšeně koukali

Dvaadvacetiletý Terrier omdlel ve 26. minutě a hráči obou celků ihned začali signalizovat, že něco není v pořádku. K bezvládně ležícímu fotbalistovi se okamžitě rozeběhli lékaři a začali levému záložníkovi dávat první pomoc.



Po chvíle ošetřování byl fotbalista ihned převezen do nejbližší nemocnice, odkud pak následně přišly naštěstí dobré zprávy.

Fotbalista je prý v pořádku.

Pozitivní zprávy potvrdil i samotný klub. Stav Terriera je prý lepší a hráč je plně při vědomí.



Martin Terrier was the victim earlier of a fainting incident; our player is better and has regained consciousness.#OLTFC pic.twitter.com/Jb74L2f5cM