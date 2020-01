Fenomenální úspěch! Český útočník překonal Cháru a má světový rekord

Když hokejovým fajnšmekrům řeknete, jaká je největší Frkova přednost, tak vám odpoví tvrdost střely. Pelhřimovský rodák to nyní předvedl na Utkání hvězd. Nikdo však nečekal, že by mohl překonat nejtvrdšího tvrďáka ze všech tvrďáků Zdena Cháru.

Ale stalo se. Frk se rozjel a vší silou napálil při dovednostní soutěži puk do brány. Radar na měření rychlosti v tu chvíli ukázal 109,2 mil/h, což je 175,74 km/h.

Rekord slovenského obra (175,09 km/h) tak padl. „Pořád nemůžu uvěřit, že jsem Cháru porazil, protože on do toho umí fakt říznout. Možná budu mít šanci si o tom s ním popovídat, pro mě to je skvělý moment,“ radoval se Frk, který v AHL hraje za Ontario Reign.

Zdeno Charas hardest shot record of 108.8mph has been broken by AHL All-Star Martin Frk!



The new record is 109.2mph!pic.twitter.com/N4dWQHXyRh