Šílené! Federer utekl ze sedmi mečbolů a jde na Australian Open dál

Federer se v duelu se Sandgrenem hodně natrápil a až pro sebe získal první sadu, v dalších třech tahal za kratší konec a navíc ho trápily zdravotní problémy. Po utkání dokonce sám přiznal, že měl velké bolesti v tříslech, ale nechtěl to na sobě nechávat znát.



I proto se Švýcar špatně pohyboval a Sandgren ve druhé a třetí sadě vyhrál shodně jasně 6:2. Američani i dál hrál agresivní tenis, v klíčových chvílích mu ale došlo sebevědomí a ač si připravil sedm mečbolů, nakonec čtvrtou sadu prohrál v tie-breaku.



Federer pak zužitkoval své zkušenosti, v rozhodujících výměnách hrál téměř bezchybně a dokázal zápas otočit ve svůj prospěch. V semifinále se Roger Federer střetne s vítězem duelu mezi Novakem Djokovičem a Milošem Raoničem.

Federer finds a way @rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez