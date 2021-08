Fantazie! Britka to dotáhla z fotbalové reprezentace ke zlatu z boxu

Priceová se odmalička věnovala kickboxu. V pouhých třinácti letech získala stříbro z mistrovství světa, které následně čtyřikrát vyhrála.

Jenže to jí nestačilo a na vrcholné úrovni se věnovala i fotbalu. S Cardiffem vyhrála první ročník ženské velšské Premier League a v reprezentaci do devatenácti let nosila kapitánskou pásku. Dva starty stihla i za dospělou reprezentaci, ale poté se rozhodla naplno věnovat boxu a pověsila kopačky na hřebík v pouhých dvaceti letech.

Od té doby válí mezi provazy. Ve střední váze se v roce 2019 stala mistryní světa a nyní přidala nový vrchol kariéry, když v 27 letech získala zlato z olympijských her.

Ve finále se utkala s Číňankou Liovou a nedala jí šanci. Před limitem ji sice neukončila, ale čtyři z pěti rozhodčích jí přisoudili všechna tři kola a pouze pátý rozhodčí dal jedno kolo Číňance. Priceová se tak stala olympijskou vítězkou a může hledat další výzvy ve své veleúspěšné sportovní kariéře.

