Fantastický Zlatan: Po třicítce dosáhl neuvěřitelné mety!

300 gólů nevstřelí v kariéře jen tak někdo. A Zlatanu Ibrahimovičovi se to podařilo za pouhých sedm let. A co víc, za sedm let od jeho třicátých narozenin! Svým gólem pomohl LA Galaxy k výhře 2:1 nad Montrealem.



Své kulatiny oslavil švédský kanonýr v AC Milán, za který vstřelil od té doby 32 gólů. K tomu přidal 156 v angažmá za PSG, 29 v Manchesteru United a 34 ve švédské reprezentaci. Metu pak pokořil v dresu LA Galaxy, ve kterém už dal svůj 49. gól. Zajímavé je, že takovým střelcem se stal právě až po třicátinách. do té doby dal jen 141 branek.

Historický gól pro Zlatana:



Zlatan in the right place at the right time for his 27th goal of the season pic.twitter.com/R99YNmDMqv