Fantastická éra českých tenistek: Do elitní stovky se dere osmá hráčka

Bouzková teď prožívá fantastickou část kariéry. V neděli oslaví teprve jednadvacáté narozeniny a k nim si už teď nadělila ten nejlepší dárek. V aktualizovaném žebříčku WTA se v pondělí určitě dostane do elitní stovky.



A to díky turnaji v Nur-Sultanu, kde prošla až do finále. Zvláště sobotní semifinále stálo za to. Bělorusce Šymanovičové uštědřila tu nejpotupnější porážku, když jí během 56 minut nadělila dva kanáry.

Na jednu stranu se není čemu divit. V Kazachstánu je jako zatím 104. hráčka nasazenou jedničkou a na turnaji neztratila ani set. A pokud uspěje i v nedělním finále s Natálií Kostičovou, dostane se na 91. místo.



V elitní stovce tak doplní Karolínu Plíškovou, Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou, Barboru Strýcovou, Kateřinu Siniakovou, Karolínu Muchovou a Kristýnu Plíškovou.

Česká vlaječka tak bude vlát u osmi jmen elitní stovky ženského tenisu. Více zástupců má už jen Rusko (10) a USA (13).