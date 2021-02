Fanoušci Sparty zuří: Ostatní posilují a vy řešíte, v čem se bude jezdit!

V České republice aktuálně běží zimní přestupové období a spousta týmů představuje nové posily. Slavia zareagovala na zranění Davida Hovorky angažováním Simona Deliho. Do Mladé Boleslavi přišel na hostování z Itálie Jaroslav Zmrhal. A Sparta? Představila nového partnera! A fanoušci dávají svou nevoli jasně najevo.

Sparta v zimním přestupovém období není zrovna dvakrát aktivní, a to ani ve chvíli, kdy má ohromnou spoustu zraněných hráčů a na hřišti neoplývá zrovna jistotou. Naposledy dokonce doma padla s Bohemkou 0:1, která tak vyhrála na Letné po 25 letech.

Co ale Pražané oznámili, to je nový partner z automobilového odvětví. A na to fanoušci historicky nejúspěšnjěšího českého klubu reagují poněkud podrážděně.

"Si z nás fanoušků už vážně děláte jenom pr*del! Máme klub v hrozivém stavu, x hráčů ve Spartě nemá co dělat, ale vy si řešíte, v jakých autech budou borci jezdit? To nemyslíte vážně, ne? Borci by za ty výkony měli jezdit MHD, nebo chodit pěšky, dokud si neuvědomí, za jaký klub hrajou," stojí v jednom komentáři.

"Tohle je snad výsměch fanouškům, ne? Místo informací o tom, jak vedení přistoupí k dlouhodobým špatným výkonům, informacích o nějakých přestupech nebo alespoň informacích o tom, že Hanousek opustí A tým (po 1200 minutách bez asistence a gólu na pozi wingbacka a celkově špatných výkonech) tohle? Díky, ale takhle dál už fakt ne...," dává najevo další.

A mohlo by se pokračovat dále. Sparta na komentáře na sociálních sítích nijak nereaguje, přesto se nejspíš fanoušci mohou těšit i na příznivější zprávy.

Nicméně to, že je Sparta v krizi, potvrdil ve včerejším rozhovoru i internacionál Milan Luhový: "Sparta musí začít u vedení a změnit tam strukturu. Jestli je tam sedm lidí a sedm z nich má různý názor, který je navíc nefotbalový, analfabetický, tak jí těžko můžete poradit."

Ohledně komunikace klubu jsme zavolali i tiskovému mluvčímu Sparty Ondřeji Kasíkovi. "Komunikace klubu je rozložena na několik částí. Samozřejmě část, která fanoušky zajímá nejvíce, je sportovní dění v klubu, které se týká především A týmu, výsledků a přestupů. Jiný typ komunikace je komunikace obchodního charakteru. Tak jako v tomto případě, kdy oznamujeme nová partnerství a příchod sponzorů."

"Víme, že fanoušci považují komunikaci za jeden celek. Uvědomujeme si, že jsme ve fázi, kdy fanoušci od nás očekávají spíše komunikaci sportovního charakteru. Věděli jsme, že fanoušci od nás chtějí jiný typ sdělení. Na druhou stranu jsme za nové partnerství moc rádi a nechtěli jsme čekat. I když víme, že fanoušci čekají na oznámení jiných věcí," doplnil Kasík.

Na otázku, zda se fanoušci aktuálně třetího týmu tabulky mohou těšit i na zprávy o nových posilách, odpověděl tiskový mluvčí: "Uvidíme."

Spartu trápí i chování kapitána Dočkala, který si v předminulém zápase odmítl převzít kapitánskou pásku. Podívejte se, jak celou situaci okomentoval Petr Švancara: