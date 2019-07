Fandové Olympiakosu se představí v Plzni. Pamatují tragédii i ohně

V posledních 20 letech vyhrál řeckou ligu 16krát právě Olympiakos. Jenže poslední dvě sezony se nepovedly a majitel klubu Evangelos Marinakis dokázal dát nevoli řádně najevo. Když v předloňské sezoně jeho tým v posledním kole odevzdaně prohrál s Gianninou 0:3, vystoupil s drsným projevem.

měl sdělit hráčům. A neříkal to leckomu. V kádru byly hvězdy jako Kevin Mirallas, Marko Marin nebo řecká ikona Konstantinos Fortunis. Nejslavnějším fotbalistou, který kdy za Olympiakos hrál ale beztak zůstane Brazilec Rivaldo. K němu by si to snad šéf klubu nedovolil.

Zdroj: Profimedia Rivaldo v dresu Olympiakosu

Rok 2018 byl vůbec pikantní. Zpackanému konci sezony předcházel incident, který měli na svědomí fanoušci. Ti si po šíleném utkání Olympiakosu s AEK Atény, ve kterém červenobílí vedli tři minuty před koncem 1:0 a nakonec gólem v 5. minutě prodloužení prohráli 1:2, udělali takový vyrvál, že klub dostal trest v podobě odečtu tří bodů. Během pěti minut tak přišli o šest bodů a defakto o šanci na titul.

Fandové si vůbec zaslouží vlastní téma. Jsou prověření řeckou ligou a legendární jsou hlavně střety při derby s Panathinaikosem.

Olympiakos Fans honoured the victims of the Karaiskakis Stadium disaster in 1981 at home to PAOK yesterday pic.twitter.com/iBhNkmlQz7 — FootballAwaydays (@Awaydays23) February 8, 2016

Jenže nejhorší zážitek v historii řeckého klubu zůstane zápas s AEK Atény v roce 1981, kdy při odchodu ze stadionu zahynulo 21 fotbalových fandů, kteří chtěli slavit impozantní vítězství 6:0, jenže narazili na zavřená vrata a umačkali se.

Po incidentu se stadion Karaiskakis musel zrekonstruovat, stejně jako další stadiony v řecké lize. Dnes se do arény Olympiakosu vejde přes 30 tisíc diváků, kteří umí být pěkně fanatičtí.

Už při výletu do Plzně bude zřejmě možné vidět skalní fanoušky v akci. To pravé peklo ale Viktoria zřejmě pozná až v odvetě v Pireu.

Naposledy to poznali fandové anglického Nottinghamu, kteří vyrazili podpořit svůj tým do lákavé destinace k moři.

Zdroj: Twitter Harvey Carvalho po střetu s fandy Olympiakosu

Zapomněli ale zřejmě, že Řekové narozdíl od Angličanů stále ještě vyznávají poněkud bojovnější pojetí fandění. Někteří příznivci Nottinghamu to odskákali i krvavými zraněními.