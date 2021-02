Famózní Ronaldo opět v akci! Dvěma góly sestřelil v poháru Inter

Inter Milán vstupoval do utkání bez distancovaného Romelua Lukaka, jenž pyká za incident se Zlatanem Ibrahimovicem ve čtvrtfinále Coppa Italia.

Nicméně i tak šel milánský celek do rychlého vedení, když se už v 9. minutě trefil Lautaro Martínez.

Jenže pak přišly chvíle Cristiana Ronalda. 35letý snajpr Juventusu nejdříve s přehledem proměnil nařízený pokutový kop, následně dokonale potrestal chybu Interu.

Cristiano Ronaldo has 22 goals in 23 games this season.



He turns 36 on Friday pic.twitter.com/DH2yhrQHTo