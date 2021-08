FAČR zakládá projekt Náš fotbal, chce jím rozvíjet fotbal napříč regiony

"Svět organizovaného fotbalu je velmi bohatý a má u nás dlouhou tradici. Tento rok slavíme výročí 120 let našeho fotbalu, a přestože je fotbal u nás sportem číslo jedna, ubývá především v malých sídlech lidí, kteří ho aktivně hrají. Jednou z největších výzev Našeho fotbalu je tedy oslovení mladé generace, stejně tak nám ale chybí i kvalifikovaní trenéři, kteří by mladé talenty vychovávali. Chtěli jsme proto vytvořit základnu pro český fotbal, která by zastřešila širokou rodinu fotbalových sportů a zároveň podpořila rozvoj našeho nejpopulárnějšího sportu ve všech jeho podobách,“ vysvětloval ředitel strategie FAČR Václav Kudrna v tiskové zprávě.

Projekt Náš fotbal se chce zároveň zabývat otázky rozvoje v malých městech a vesnicích. "Značka Náš fotbal věří, že fotbal je takový, jací ho lidé dělají. Od trávníkářů, kteří každý den musí válčit s krtky, až po obětavé rodiče, kteří děti poctivě vozí na trénink. Představení značky je tak vlastně oslavou všech, kteří fotbal dělají na všech možných úrovních i v nejrozličnějších rolích,“ pronesl Miroslav Pomikal jeden z tvůrců projektu.

Značka vyjadřuje pochopení a respekt stávajícím členům fotbalové rodiny, na druhé straně je dostatečně zábavná, současná a atraktivní, aby přilákala novou krev k tomuto sportu. Brand Náš fotbal by měl být základnou pro český fotbal, měl by přivádět a vychovávat hráče, funkcionáře, fanoušky, trenéry, podporovatele. Tak, aby z něj nakonec čerpaly profesionální kluby, reprezentační výběr i samotná fotbalová asociace.

