Extraligu čeká důležité jednání už v pátek. Bude se hrát i v nouzovém stavu?

Změny, které začnou platit od pondělí, donutily k jednání ředitele extraligy Josefa Řezníčka, který na pátek svolal mimořádnou videokonferenci všech extraligových klubů.

Původně se měly celky poradit o tom, jak dál postupovat, na další valké hromadě Asociace profesionálních klubů (APK), která se měla konat ve čtvrtek 8. října. Některé týmy se totiž ozvaly poté, co byl maximální počet diváků ve vnitřních arénách a stadionech upraven na jeden tisíc, s požadavkem na krátkodobé přerušení soutěže.

Tento tlak může nyní zesílit. Diváci do ochozů nemohou od pondělka vůbec a kluby tak přijdou o další finance ze vstupného. Maximální počet 130 lidí na stadionu pak problémem není, týmy se na tuto možnost připravovaly již dříve.

"Byli jsme na tuto variantu připraveni již na jaře. Ten limit je šibeniční, ale máme připravený scénář tak, abychom to mohli odehrát," potvrdila pro TV Nova tisková mluvčí třineckých Ocelářů Dita Ondrejková.

Mnohem větším problémem je však termínová listina. Kvůli karanténě odehrál všech pět kol, i když s jednou předehrávkou, jen Hradec Králové. I ten teď ale zamířil do izolace a čeká na výsledky testů.

Oproti tomu brněnská Kometa a Vítkovice zatím na premiérový duel v nové sezóně čekají. Obě mužstva skončila v karanténě těsně před začátkem ligy. Odložená je aktuálně zhruba polovina klání.

Proto by dvoutýdenní výpadek způsobil další zbytečný stres. V případě, že by některý z týmů skončil podruhé v izolaci, pak by měl velké problémy s tím, aby v rozházeném programu poskládal náhradní termíny.

Ředitel extraligy Josef Řezníček po středečním vyhlášení nouzového stavu potvrdil, že do neděle pojede soutěž podle plánu a že o dalším postupu rozhodnou samotné kluby.